Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı işgücü maliyeti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir üretilen İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL olarak gerçekleşti.
24 Ara 2021 - 15:28- Ekonomi Güncelleme: 24 Ara 2021 - 15:29
2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5,2 bin lira oldu
İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL olarak gerçekleşti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.