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24 Ara 2021 - 15:28- Ekonomi G: 24 Ara 2021 - 15:29

2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5,2 bin lira oldu

İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL olarak gerçekleşti.  

2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5,2 bin lira oldu mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı işgücü maliyeti istatistiklerini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir üretilen İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5 bin 194 TL olarak gerçekleşti.

24 Ara 2021 - 15:28 - Ekonomi

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2020 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 5,2 bin lira oldu mask
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