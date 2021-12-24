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24 Ara 2021 - 15:28- Ekonomi G: 24 Ara 2021 - 15:29

Vodafone Hediye Çarkı’nda hediye seçme dönemi başlıyor  

Vodafone, tüm bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırdığı Hediye Çarkı’nı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni döne...
Vodafone Hediye Çarkı’nda hediye seçme dönemi başlıyor   mask

Vodafone, tüm bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırdığı Hediye Çarkı’nı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni dönemde müşterilerine Hediye Çarkı’nı her hafta iki kez çevirme ve kendilerine sunulan iki farklı kişiselleştirilmiş hediyeden dilediğini seçme imkânı sağlayacak. Kampanya kapsamında, Hediye Çarkı’nı çeviren toplam 1.560 şanslı kişiye Her Şey Yanımda’da 10 bin TL ve 3 bin TL’lik, Süpermarket Yanımda’da 250 TL’lik indirim ve 50 GB internet hediye edilecek. Kampanya süresince Hediye Çarkı’ndan on binlerce GB ve sınırsız paketlerin yanı sıra toplam 4,5 milyon TL değerinde hediye dağıtılacak.

24 Ara 2021 - 15:28 - Ekonomi

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