Vodafone, tüm bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırdığı Hediye Çarkı’nı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni dönemde müşterilerine Hediye Çarkı’nı her hafta iki kez çevirme ve kendilerine sunulan iki farklı kişiselleştirilmiş hediyeden dilediğini seçme imkânı sağlayacak. Kampanya kapsamında, Hediye Çarkı’nı çeviren toplam 1.560 şanslı kişiye Her Şey Yanımda’da 10 bin TL ve 3 bin TL’lik, Süpermarket Yanımda’da 250 TL’lik indirim ve 50 GB internet hediye edilecek. Kampanya süresince Hediye Çarkı’ndan on binlerce GB ve sınırsız paketlerin yanı sıra toplam 4,5 milyon TL değerinde hediye dağıtılacak.
24 Ara 2021 - 15:28- Ekonomi Güncelleme: 24 Ara 2021 - 15:29
Vodafone Hediye Çarkı’nda hediye seçme dönemi başlıyor
Vodafone, tüm bireysel müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazandırdığı Hediye Çarkı’nı geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni döne...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.