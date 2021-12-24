“Türkiye, Avrupa'nın üretim üssü olacak”

Üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik model gündemdeki yerini koruyor. İhracatçı sektörlerin temsilcileri, doğru adımların atılması halinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sıçrama yaşayacağını düşünüyor. Genç TİM Başkan Yardımcısı ve Çevkur Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik'e göre Türkiye tüm emtialarda Çin'le yarışır konumda olması çok ciddi avantajları beraberinde getiriyor.
ENERJİ MALİYETİ
Genç TİM Başkan Yardımcısı ve Çevkur Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, “Tüm emtialarda Çin'le yarışır durumdayız. Ülkemizdeki enerji maliyetleri Çin'den daha düşük seviyede. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelini devam ettirebilirsek Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın üretim üssü olur” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.