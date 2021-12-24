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24 Ara 2021 - 15:28- Ekonomi G: 24 Ara 2021 - 15:30

“Türkiye, Avrupa'nın üretim üssü olacak”

Üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik model gündemdeki yerini koruyor. İhracatçı sektörlerin temsilcileri, doğru adımların atılması halinde Türkiye'n...
“Türkiye, Avrupa'nın üretim üssü olacak” mask

Üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomik model gündemdeki yerini koruyor. İhracatçı sektörlerin temsilcileri, doğru adımların atılması halinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sıçrama yaşayacağını düşünüyor. Genç TİM Başkan Yardımcısı ve Çevkur Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik'e göre Türkiye tüm emtialarda Çin'le yarışır konumda olması çok ciddi avantajları beraberinde getiriyor.

ENERJİ MALİYETİ

Genç TİM Başkan Yardımcısı ve Çevkur Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, “Tüm emtialarda Çin'le yarışır durumdayız. Ülkemizdeki enerji maliyetleri Çin'den daha düşük seviyede. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelini devam ettirebilirsek Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın üretim üssü olur” dedi.
# Mustafa

24 Ara 2021 - 15:28 - Ekonomi

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