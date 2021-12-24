Kelebek Mobilya’dan 7 milyon TL’lik yatırım

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yenilenen Tasarım Merkezi’ne 2022 yılında 7 milyon TL’lik yatırım planlandığını açıkladı. Ar-ge, inovasyon ve teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Dünya çapında daha rekabetçi ve başarılı olmak için çalışıyoruz” dedi.
# Sanayi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.