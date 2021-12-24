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24 Ara 2021 - 15:29- Ekonomi G: 24 Ara 2021 - 15:30

Kelebek Mobilya’dan 7 milyon TL’lik yatırım

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yenilenen Ta...
Kelebek Mobilya’dan 7 milyon TL’lik yatırım mask

Türkiye’nin lider mobilya üreticisi Kelebek Mobilya, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yenilenen Tasarım Merkezi’ne 2022 yılında 7 milyon TL’lik yatırım planlandığını açıkladı. Ar-ge, inovasyon ve teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Dünya çapında daha rekabetçi ve başarılı olmak için çalışıyoruz” dedi.
# Sanayi

24 Ara 2021 - 15:29 - Ekonomi

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