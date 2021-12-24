Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nde, Operasyon Direktörü pozisyonuna Alper Soydaş atandı. Müşteri deneyimi, mobil pazarlama, iş geliştirme ve operasyon yöneticiliği konusunda uzun yıllar birçok saygın şirkette görev yapan Soydaş, Yemeksepeti’nde kullanıcı deneyimini geliştirme hedefiyle kullanıcılar ve restoranlarla hızlı ve doğru iletişimin sağlanması için gerekli organizasyonel yapıyı ve teknolojik altyapıyı oluşturmak konusunda sorumluluk üstlenecek.
24 Ara 2021 - 15:29- Ekonomi Güncelleme: 24 Ara 2021 - 15:30
Yemeksepeti’nde yeni atama oldu
Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nde, Operasyon Direktörü pozisyonuna Alper Soydaş atandı. Müşteri deneyimi, mobil pazarlama, iş gelişt...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.