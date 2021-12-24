Yemeksepeti’nde yeni atama oldu

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nde, Operasyon Direktörü pozisyonuna Alper Soydaş atandı. Müşteri deneyimi, mobil pazarlama, iş geliştirme ve operasyon yöneticiliği konusunda uzun yıllar birçok saygın şirkette görev yapan Soydaş, Yemeksepeti’nde kullanıcı deneyimini geliştirme hedefiyle kullanıcılar ve restoranlarla hızlı ve doğru iletişimin sağlanması için gerekli organizasyonel yapıyı ve teknolojik altyapıyı oluşturmak konusunda sorumluluk üstlenecek.