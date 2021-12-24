Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, IRBA’da (Islamic Retail Banking Awards), “Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası” ödülüne layık görüldü. Cambridge IFA tarafından yedincisi bu yıl düzenlenen IRBA ödül töreni Dubai’de gerçekleştirildi. IRBA’da verilen ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Mürsel Topuz, “Güçlü sermaye yapımız ve dinamik yönetim anlayışımızla reel ekonomiyi desteklemeye ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.
24 Ara 2021 - 15:30- Ekonomi Güncelleme: 24 Ara 2021 - 15:31
Kuveyt Türk ödül aldı
Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, IRBA’da (Islamic Retail Banking Awards), “Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası” ödülüne...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.