Vatan Partisi’nin ‘Üretim Devrimi Kurultayı’nın ilki Karamürsel’de  

Vatan Partisi İl Başkanlığı, Karamürsel'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İl Başkanı Yalçın Arslan, İl Başkan Vekili Salih Vedat Olguntürk ve İl Sekreteri Sebahat Cicioğlu'nun katıldığı ziyaretlere İlçe Başkanı Fatma Tekin ile ilçenin simge isimlerinden Vatan Partisi Üyesi Gazi Ahmet Kılıç da eşlik etti. Vatan Partisi’nin, 100’ü aşan il, ilçe, köy ve mahallelerde sürdürdüğü ‘Üretim Devrimi Kurultayları’ bağlamında yapılan ziyaretlerde ilk önce Yalakdere Mahallesi Muhtarı Samet Ertanal ziyaret edildi. Vatan Partisi'nin “Üreten Türkiye” ve “Birleşen Türkiye” politikalarının ve üreticilerin sorunlarının konuşulacağı bu toplantıların Kocaeli’de ilk kez Karamürsel'de yapılması planlandı.

ZİRAAT ODASI VE KARÇEV’E GİTTİLER

Daha sonra, Karamürsel Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Bilgili ziyaret edilerek konu ile ilgili bilgilendirildi ve Kurultaya konuşmacı olarak davet edildi. Yapılan görüşmede bulunan Oda Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Harmancıoğlu'nun da Kurultay'da konuşmacı olması kararlaştırıldı. Ziyaretlerde son olarak, Karamürsel Çevre Kültür Derneği (KARÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgüner ile buluşuldu. Yapılan çalışmalar konusunda karşılıklı bilgilendirmeler sonrasında derneği temsilen Ahmet Akgüner de Kurultay'a konuşmacı olarak davet edildi.

“TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR”

İl Başkanı Arslan, “İlimizde ilk kez yapacağımız ‘Üretim Devrimi Kurultayı’ ile ilgili Karamürsel’de yaptığımız çalışmalar ve görüşmelerde bizlere gösterilen nazik ve sıcak ilgi ve vatansever duygularla yaklaşımlar; ülkenin geleceğinin kararlı birlikteliğinin göstergesi olarak bir kez daha bizleri coşkuya, her zamanki umutlarımızın tazelenmesine ve inançlı mücadele azmimizin bilenmesine neden oldu. Herkese en içten dileklerimizle kucak dolusu sevgilerimizi sunuyor; tüm Karamürselli vatanseverleri kurultayımıza davet ediyoruz” dedi. Kurultay, 26 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Yalakdere Mahallesi 1924 Atatürk Meydanı Merkez Kıraathanesi'nde yapılacak. Kurultaya konuşmacı olarak İzmit'ten bazı konukların da davet edildiği açıklandı.