Körfez’in yeni müftüsü Çınar görevine başladı

Körfez Müftüsü Abdul Muhammet Çınar’ın görevli olarak 5 yıllığına Almanya’ya gitmesi nedeniyle boşalan Körfez Müftülüğü’ne, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4 yıldır müftü olarak görev yapan Muhammed Aydın atandı. Ataması Körfez’e gerçekleştirilen Müftü Aydın, Körfez’deki görevine başladı. 1977 yılı Ağrı İli Hamur İlçesi Aşağı Yenigün Köyü’nde doğan Aydın, birçok yerde ilçe müftülüğü yapmış bir isim. Yerel gazete çıkardığı da belirtilen Aydın; yerel radyolarda da program yaptı.

MUHAMMED AYDIN KİMDİR?

· 1977 yılında Ağrı İli Hamur İlçesi Aşağı Yenigün Köyünde doğdu. İlköğrenimini Eleşkirt Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda tamamladı. Orta öğrenimini Bartın İmam-Hatip Lisesinde tamamlayarak 1995 yılında diploma aldı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 12.09.1997 yılında Ağrı İli Hamur İlçesinde İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başladı.

· Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinden 2006 yılında mezun olarak Van İli Erciş İlçe Müftülüğüne Vaiz olarak atandı. 01.07.2011 tarihinde Mersin İl Vaizliğine naklen atanan Aydın Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu ilçe müftülüğü sınavını kazanarak 26.11.2012 tarihinde Van İli Özalp İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. 10.08.2015 tarihinde Artvin İl Müftü Yardımcılığına atandı.

· Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenci iken Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanlığına seçildi ve uzun dönem bu görevi yaptı. Yerel gazetelerde uzun süre köşe yazarlığı yaptı. Bir dönem Erciş İlçe Müftülüğünün çıkardığı “Ravza” dergisinin editörlüğünü yaptı. Artvin İl Müftü Yardımcısı iken 30.07.2018 tarihinde Simav İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Arapça bilen Muhammed Aydın, evli ve 5 çocuk babasıdır.