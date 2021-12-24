Vali Yavuz’dan Gürdesan ve FZK Mühendislik’e ziyaret  

Vali Seddar Yavuz, ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkılar sunan iş dünyasına olan ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Gürdesan Gemi Makina Denizcilik San. Tic. A.Ş.'ye olan Vali Seddar Yavuz, üretim ve ihracata yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, incelemelerde bulundu. Firma Sahibi İsmail Gürsoy tarafından karşılanan Vali Yavuz, beraberindeki Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte ilk olarak toplantı salonuna geçtiler. Burada fabrikanın çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Vali Yavuz, ülkemiz ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

FZK MÜHENDİSLİK

Daha sonra otomotiv sektörü başta olmak üzere ilimiz ekonomisine katkılar sağlayan FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş.'yi ziyaret eden Vali Yavuz, toplantı salonuna geçerek burada çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Toplantının ardından fabrika içerisindeki üretim tesislerini gezip, çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yavuz, yetkililerden bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.