Kocaelispor’un gençleri Adana’yı da devirdi! “1-0”

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun 11. maçında Adanaspor’a konuk oldu. Yeşil siyahlılar özellikle ikinci yarıdaki oyunu ile sonuca gitti ve rakibini Ufuk’un golü ile 1-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.
ALİ MUMCU FARKI
İlk yarısı golsüz sona eren maç son derece kötü bir zeminde oynandı. Futbolcular sık sık kötü zeminden ötürü sakatlanırken özellikle ilk yarıda ortada futbol adına pek bir şey görülemedi. Kocaelisporlu gençler ikinci yarıda çok daha derli toplu bir oyun ortaya koydu. Başarılı teknik adam Ali Mumcu’nun dokunuşları takımın ofans hattındaki dinamizmi artırdı.
YUSUF ASİST, UFUK GOL
İkinci yarıya daha agresif başlayan yeşil siyahlılar maçın da 60. dakikasında aradığı, beklediği golü buldu. Bu dakikada Kocaelispor’un atağı soldan gelişti. Günün en iyi isimlerinden Yusuf Sarohan’ın pasında Ufuk Birdal topun gelişine çok iyi vurdu ve kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. (0-1) Kalan sürede skoru korumasını bilen gençler berbat zeminden 3 puanı çıkarmasını bildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.