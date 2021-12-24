İzmit Belediyesi geçici süreli kütüphane personeli alacak

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere kütüphane personeli alımı yapacak. Geçici süreli kütüphane personeli alımı için başvurular 24 Aralık – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.



İZMİT’İ ÇOK SEVEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

İzmit Belediyesi, kütüphanenin her türlü düzeninden sorumlu olacak, kütüphaneye gelen kitapların kayıtlarını, numaralandırmalarını ve etiketlendirmelerini yapacak, kütüphanede bulunan kitapların sistematik bir düzen içerisinde bulunmasını sağlayacak, kütüphaneye gelenlere kitap araştırmaları ve bulmaları aşamasında yardımcı olacak ve tam zamanlı görev alabilecek İzmit’i çok seven adayları bekliyor.



Müracaat Koşulları



• T.C. vatandaşı olmak,

•Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik, Enformasyon, Arşiv ve Dokümantasyon bölümünden mezun olmak,

•35 yaşını aşmamış olmak,

•Bilgisayar ve MS Office programlarını etkin kullanabilmek,

•Yazılı ve Sözlü İletişim yeteneği kuvvetli olmak,

•Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi olmak,

•Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,

•İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı olmak,

•Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olmak,

•Erkek adaylar için askerlik görevi tamamlanmış olmak,

•Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

•Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.

Başvuruda Gönderilecek Belgeler



• Diploma veya mezuniyet belgesi



• Adli Sicil Kaydı



• İkametgâh



• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi



• İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

NOT: Başvurular sadece kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında eklenecektir. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BEKAŞ İLETİŞİM: İstihdam Birimi iletişim: 0262 318 00 00 ( Dahili: 1438/1439/1440/1441 )