İzmit Belediyesi geçici süreli mimar alacak

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere mimar alımı yapacak. Geçici süreli mimar alımı için başvurular 24 Aralık – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.



Müracaat Koşulları



•T.C. vatandaşı olmak,

•Üniversitelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak,

•35 yaşını aşmamış olmak,

•En az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

•Autocad, Photoshop ve Ms Office vb programları etkin olarak kullanmak,

•Tercihen Sketchup, 3dsmax, Vray, Lumion gibi görselleştirme programlarından bir ya da bir kaçını kullanabilmek,

• Proje tasarımı ve kontrol işlerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip olmak,

•Malzeme ve detay bilgisine hâkim olmak,

•Keşif, hak ediş ve metraj bilgisine hâkim olmak,

•İnşaat uygulamaları denetiminde tecrübeli olmak,

•Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi,

•İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı,

•Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip,

•Erkek adaylar için askerlik görevi tamamlanmış olmak,

•İzmit sınırları içerisinde ikamet etmek,

•Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

•Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

•Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.

Başvuruda Gönderilecek Belgeler



•Diploma veya mezuniyet belgesi,

•Yapmış olduğunuz mesleki projelerinizin portfolyosunu [email protected] adresine iletmeniz,

•İkametgâh,

•Adli sicil kayıdı,

•Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

•İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

NOT: Başvurular sadece kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında eklenecektir. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.



BEKAŞ İLETİŞİM: İstihdam Birimi iletişim: 0262 318 00 00 ( Dahili: 1438/1439/1440/1441 )