Kocaeli Çayırova'da 3 adet (hisseli) bina icradan satılık

Taşınmazın 7/79 Hissesi satışa konu olup bedel 7/79 hisse değeridir. Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3815 Ada, 7 Parsel, ÇAYIROVA Mahalle/Köy,Kıymet takdirine esas olan taşınmaz Gebze ilçesi Çayırova (Mimarsinan) Mah. 28/3sokağa cepheli arsadır. Tapu bilgilerinde ''Arsa'' vasıflı gözükmesine rağmen taşınmazıın üzerinde yaklaşık 15-20 yıllık betonarme-karkas inşaat türünde üç adet bina bulunmaktadır.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.