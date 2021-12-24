Kocaeli Çayırova'da 3 adet (hisseli) bina icradan satılık

Taşınmazın 7/79 Hissesi satışa konu olup bedel 7/79 hisse değeridir. Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3815 Ada, 7 Parsel, ÇAYIROVA Mahalle/Köy,Kıymet takdirine esas olan taşınmaz Gebze ilçesi Çayırova (Mimarsinan) Mah. 28/3sokağa cepheli arsadır. Tapu bilgilerinde ''Arsa'' vasıflı gözükmesine rağmen taşınmazıın üzerinde yaklaşık 15-20 yıllık betonarme-karkas inşaat türünde üç adet bina bulunmaktadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...