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24 Ara 2021 - 16:21- Gündem G: 24 Ara 2021 - 16:24

Kocaeli Çayırova'da 3 adet (hisseli) bina icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre,

Kocaeli Çayırova'da 3 adet (hisseli) bina icradan satılık mask

Taşınmazın 7/79 Hissesi satışa konu olup bedel 7/79 hisse değeridir. Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3815 Ada, 7 Parsel, ÇAYIROVA Mahalle/Köy,Kıymet takdirine esas olan taşınmaz Gebze ilçesi Çayırova (Mimarsinan) Mah. 28/3sokağa cepheli arsadır. Tapu bilgilerinde ''Arsa'' vasıflı gözükmesine rağmen taşınmazıın üzerinde yaklaşık 15-20 yıllık betonarme-karkas inşaat türünde üç adet bina bulunmaktadır. 

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# Çayırova

24 Ara 2021 - 16:21 - Gündem

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Kocaeli Çayırova'da 3 adet (hisseli) bina icradan satılık mask
Kocaeli Çayırova'da 3 adet (hisseli) bina icradan satılık
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