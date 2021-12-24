Derince'de 3+1 94 m² daire icradan satılık

Kocaeli Derince Sopalı Mah. 0 Ada, 1348 Parsel, 5.Blok 3.Kat 7 Nolu Bağımsız bölüm Mesken; Parsel 4 tarafı imar yolları ile çevrili yapı adası şeklinde olup doğusunda Begüm Sokak, güneyinde Çiğdem Sokak, batısında Kazım Karabekir Caddesi ve kuzeyinde Turgut Özal Caddesi bulunmaktadır.Bölge konut+ticari fonksiyonu gelişim gösteren bir bölge olup ticari faaliyet normal seviyededir.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.