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24 Ara 2021 - 16:23- Gündem G: 24 Ara 2021 - 16:25

Derince'de 3+1 94 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Derince'de 3+1 94 m² daire icradan satılıktır

Derince'de 3+1 94 m² daire icradan satılık mask

Kocaeli Derince Sopalı Mah. 0 Ada, 1348 Parsel, 5.Blok 3.Kat 7 Nolu Bağımsız bölüm Mesken; Parsel 4 tarafı imar yolları ile çevrili yapı adası şeklinde olup doğusunda Begüm Sokak, güneyinde Çiğdem Sokak, batısında Kazım Karabekir Caddesi ve kuzeyinde Turgut Özal Caddesi bulunmaktadır.Bölge konut+ticari fonksiyonu gelişim gösteren bir bölge olup ticari faaliyet normal seviyededir. 

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# Sokak

24 Ara 2021 - 16:23 - Gündem

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