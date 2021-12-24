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24 Ara 2021 - 16:25- Gündem G: 24 Ara 2021 - 16:27

Başiskele'de 3+1 125 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Başiskele'de 3+1 125 m² dubleks daire icradan satılıktır

Başiskele'de 3+1 125 m² dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli Başiskele Altınkent Mah. 717 Ada, 7 Parsel,D Blok, Bodrum+Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken;
Arsa üzerine betonarme yapı tipinde 8 bloktan oluşan sitedir.D blok ada parselin batısında konumludur. taşınmaz bodrum+zemin+3 normal kat + çatı katı olmak üzere 5 katlı olarak inşaa edilmiştir. Onaylı mimari projesine istinaden bodrum katta bina girişi, bodrum+zemin katta: 4 adet dubleks mesken, 1. ve 2.katta: 3 er adet mesken; 3.kat+çatı katta: 4 adet dubleks mesken olmak üzere toplamda 14 adet mesken bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik plastik boya, giriş kapısı alüminyum doğrama cam bölmeli kapı, girişi, merdivenlermermer kaplıdır. Siteye ait açık otopark mevcuttur. Binada asansör mevcuttur.

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# Başiskele

24 Ara 2021 - 16:25 - Gündem

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