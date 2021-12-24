Başiskele'de 3+1 125 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli Başiskele Altınkent Mah. 717 Ada, 7 Parsel,D Blok, Bodrum+Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken;
Arsa üzerine betonarme yapı tipinde 8 bloktan oluşan sitedir.D blok ada parselin batısında konumludur. taşınmaz bodrum+zemin+3 normal kat + çatı katı olmak üzere 5 katlı olarak inşaa edilmiştir. Onaylı mimari projesine istinaden bodrum katta bina girişi, bodrum+zemin katta: 4 adet dubleks mesken, 1. ve 2.katta: 3 er adet mesken; 3.kat+çatı katta: 4 adet dubleks mesken olmak üzere toplamda 14 adet mesken bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik plastik boya, giriş kapısı alüminyum doğrama cam bölmeli kapı, girişi, merdivenlermermer kaplıdır. Siteye ait açık otopark mevcuttur. Binada asansör mevcuttur.
Kocaeli Başiskele Altınkent Mah. 717 Ada, 7 Parsel,D Blok, Bodrum+Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken;
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.