Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, 19 Aralık saat 20.30 da Bașiskele Belediyesi önünde 41 ND 371 plakalı aracını park ettiğini ve arkadaşını beklediğini ifade etti. Aracın önünde 20 -25 yaşlarında 1,70 boyunda bir şahısın araçların lastiklerini bıçakladığını söyledi. Şahsın 10 tane arasın lastiğini kestiğini ve kendi aracının da sol ön ve arka lastiklerini patlattığını söyledi. İlçe emniyete haber veren okurumuz, şahıstan şikayetçi oldu. İlçe emniyet müdürlüğü konu hakkında inceleme başlattı.