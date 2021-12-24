Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, 19 Aralık saat 20.30 da Bașiskele Belediyesi önünde 41 ND 371 plakalı aracını park ettiğini ve arkadaşını beklediğini ifade etti. Aracın önünde 20 -25 yaşlarında 1,70 boyunda bir şahısın araçların lastiklerini bıçakladığını söyledi. Şahsın 10 tane arasın lastiğini kestiğini ve kendi aracının da sol ön ve arka lastiklerini patlattığını söyledi. İlçe emniyete haber veren okurumuz, şahıstan şikayetçi oldu. İlçe emniyet müdürlüğü konu hakkında inceleme başlattı.
24 Ara 2021 - 16:33- Asayiş Güncelleme: 24 Ara 2021 - 16:44
Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı
Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına ulaşan bir okurumuz, 19 Aralık saat 20.30 da Bașiskele Belediyesi önünde 41 ND 371 plakalı aracını park ettiğini ve...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.