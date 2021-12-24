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24 Ara 2021 - 17:06- Gündem G: 24 Ara 2021 - 17:08

Vali Yavuz, market market dolaşıp rafları inceledi

Fahiş fiyatlar nedeniyle Vali Seddar Yavuz’un talimatlarıyla oluşturulan ekipler, il genelinde faaliyet gösteren market ve benzeri işyerlerine yönelik denetim başlattı. Denetimlere bizzat katılan Vali Yavuz, raflardaki ürün fiyatlarını inceledi

Vali Yavuz, market market dolaşıp rafları inceledi mask

Son dönemde fahiş fiyat uygulayan market ve benzeri işyerlerine yönelik denetimler başlatılması için Vali Seddar Yavuz’un talimatıyla ekipler oluşturuldu. Denetimlere bizzat katılarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçesi Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahallelerinde faaliyet gösteren bir kısım market ve işyerlerini ziyaret etti.

RAFLARI İNCELEDİ

Vali Yavuz, market müdür ve sorumlularından sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar hakkında bilgiler alarak, raflardaki ürün fiyatlarını denetledi. Daha sonra beraberindeki ilgili kurum müdürlerine denetimlere aralıksız devam edilmesi ve haksız fiyat artışları ile ilgili yapılması gerekenler hususunda talimatlarda bulundu. Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Ticaret Odası Başkan V. Volkan Yılmaz ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan V. Ali Sarı’nın eşlik ettiği denetimlerde Vali Yavuz, market çalışanları ile de bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

24 Ara 2021 - 17:06 - Gündem

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