Vali Yavuz, market market dolaşıp rafları inceledi

Son dönemde fahiş fiyat uygulayan market ve benzeri işyerlerine yönelik denetimler başlatılması için Vali Seddar Yavuz’un talimatıyla ekipler oluşturuldu. Denetimlere bizzat katılarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçesi Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahallelerinde faaliyet gösteren bir kısım market ve işyerlerini ziyaret etti.
RAFLARI İNCELEDİ
Vali Yavuz, market müdür ve sorumlularından sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar hakkında bilgiler alarak, raflardaki ürün fiyatlarını denetledi. Daha sonra beraberindeki ilgili kurum müdürlerine denetimlere aralıksız devam edilmesi ve haksız fiyat artışları ile ilgili yapılması gerekenler hususunda talimatlarda bulundu. Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Ticaret Odası Başkan V. Volkan Yılmaz ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan V. Ali Sarı’nın eşlik ettiği denetimlerde Vali Yavuz, market çalışanları ile de bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.