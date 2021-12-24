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24 Ara 2021 - 20:30- Ekonomi G: 24 Ara 2021 - 17:09

Fırıncılar, dövizde düşüş olmasaydı ekmeğe yeni zam isteyecekti

Döviz kurunda yaşanan düşüşün, ekmek fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ile ilgili Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, düşüşün şu ana kadar kendilerine bir yansıması olmadığını belirtti. Sarı, “Fiyatlarda gerileme ya da döviz düşüşü olmamış olsaydı ocak ayında bir talebimiz daha olabilirdi” dedi. Ayrıca Sarı, “Bunun ekmek fiyatını düşüreceğini de zannetmiyorum” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Fırıncılar, dövizde düşüş olmasaydı ekmeğe yeni zam isteyecekti mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türk Lirası’nı Teşvik Paketi’ni açıklamasının ardından dövizde yaşanan ciddi düşüşün ardından vatandaşta, fahiş zam yapılan ürünler için indirim beklentisi oluştu. Kocaeli’de 4 Aralık itibariyle yüzde 20 zam yapılarak 250 gram ekmek 3 liraya çıkarılmıştı. Fırıncıların temel giderlerinden birisi olan un fiyatlarında da indirim beklentisi oluşurken Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, son durumu gazetemize açıkladı.

“EKMEK FİYATINI DÜŞÜRMEZ”

Sarı yaptığı açıklamada, “Dövizdeki düşüşün şu ana kadar bize bir yansıması olmadı. Düşmesi yönünde beklentimiz var. Biz son ekmek zammında unun çuvalı için 225 lira üzerinden hesaplamalarımızı yapmıştık. Biz 225 lira olarak hesapladıktan sonra un fiyatları 350-400 bandına çıktı. Fiyatlarda gerileme ya da döviz düşüşü olmamış olsa ocak ayında bir talebimiz daha olabilirdi” dedi.

“ASGARİ ÜCRETE DE ZAM GELDİ”

Şu anda beklemede olduklarını belirten Oda Başkanı Sarı, “Asgari ücrete de zam geldi. Oturacağız, değerlendireceğiz. İnşallah fiyatta bir gerileme olur, olacak diye de beklentimiz var ama bunun ekmek fiyatını düşüreceğini zannetmiyorum. Çünkü 225 lira üzerinden hesaplamalarımızı yapmıştık artı asgari ücrete de zam geldi” ifadelerini kullandı.

# Zam

24 Ara 2021 - 20:30 - Ekonomi

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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