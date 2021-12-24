PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

Edinilen bilgiye göre, Afrin’de yapılan Zeytindalı Harekatı’ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu. Yapılan aramalar sonucunda Darıca’da saklandığı yerde bulundu. Jandarma tarafından yakalanan ve sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M, Kocaeli Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.