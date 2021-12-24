Kabus Adana’da da devam etti! “2-0”

Kocaelispor ilk yarının son maçında Türkiye kupasında saf dışı bıraktığı Adanaspor ile deplasmanda karşılaştı. İki takım arasındaki 24. maç Yeni Adana Stadı’nda oynandı. Mücadeleyi ilk yarıda ve maçın uzatma anlarında yediği gollerle 2-0 kaybeden Kocaelispor bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı.

DIOGO DÖNDÜ, YİĞİTALİ 11’DE BAŞLADI

Yeşil siyahlılarda sakatlıkları devam eden Dino ve Musa Nizam, kadro dışı kalan Bahattin, ülkesine giden Cisse forma giyemedi. Cezasını tamamlayan Diogo’nun da 11 rotasyonunda yer aldığı maça Kocaelispor kalede Korcan, savunmanın sağında Semih, solunda Atila, ortasında Diogo ve Alpay, önlerinde Mehmet Taş ve Omolo, kanatlarda Benhur ve Michael Pereria, forvete yakın bölgede Yiğitali ileride ise Diop 11’i ile sahadaki yerini aldı.

KORCAN UZAKLAŞTIRAMADI

Maçın ilk yarısında Kocaelispor, Eyüpspor maçının ilk yarısında olduğu gibi hayli tutuktu. Bekleyerek oynamayı bu maçta da sürdüren yeşil siyahlılar 19. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Celil ile köşe vuruşu kullandı. Topa kafa ile vuran Roche’nin topu yerden sekti. Korcan üzerine gelen topu uzaklaştıramadı ve yeşil siyahlılar 1-0 geriye düştü. Kocaelispor’un ilk yarıda Yiğitali ile şutu ve son anlarda da Benhur ile sol çaprazdan pozisyonları vardı. Ancak fileler havalanmayınca Kocaelispor soyunma odasına geride girdi.

HAMLELER

Kocaelispor ikinci yarıya İlyas ve Pereria’nın yerine İlyas Kubilay ve Tisdell ile başladı. Bu yarıda da istediği oyun ritmini bir türlü bulamayan yeşil siyahlılarda bitime 3 dakika kala Tisdell ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Maçın 90+1 dakikasında Fıratcan soldan gelen sert topu ağlarla buluşturdu ve maçın sonucunu tayin etti. Devre arasına sinirleri bozarak ve can sıkarak giren Kocaelispor ikinci yarının ilk maçını 8 Ocak’ta Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacak. Bu maç öncesinde ise 28 Aralık’ta Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kasımpaşaspor’un konuğu olacak.