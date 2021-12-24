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24 Ara 2021 - 22:45- Spor G: 24 Ara 2021 - 22:46

Sosyal medyanın gündeminde Kocaelispor vardı

Kocaelispor’un ilk yarının son maçında Adanaspor karşısında elde ettiği 2-0’lık yenilgi camianın tadını yine kaçırdı. Yeşil siyahlıların sezon başınd...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Sosyal medyanın gündeminde Kocaelispor vardı mask

Kocaelispor’un ilk yarının son maçında Adanaspor karşısında elde ettiği 2-0’lık yenilgi camianın tadını yine kaçırdı. Yeşil siyahlıların sezon başından bu güne kadar oynadığı futbolun yetersizliği ve eksiklerin yerlerinin doldurulmaması puan kayıplarını da beraberinde getirdi. Adanaspor yenilgisinin ardından sosyal medyada da Kocaelispor yazılan kulüpler arasında yer aldı. Twitter’de trend başlıklardan birisi olan yeşil siyahlıların genel durumu masaya yatırıldı.
# Kocaelispor

24 Ara 2021 - 22:45 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Sosyal medyanın gündeminde Kocaelispor vardı
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