Kocaelispor’un ilk yarının son maçında Adanaspor karşısında elde ettiği 2-0’lık yenilgi camianın tadını yine kaçırdı. Yeşil siyahlıların sezon başından bu güne kadar oynadığı futbolun yetersizliği ve eksiklerin yerlerinin doldurulmaması puan kayıplarını da beraberinde getirdi. Adanaspor yenilgisinin ardından sosyal medyada da Kocaelispor yazılan kulüpler arasında yer aldı. Twitter’de trend başlıklardan birisi olan yeşil siyahlıların genel durumu masaya yatırıldı.
24 Ara 2021 - 22:45- Spor Güncelleme: 24 Ara 2021 - 22:46
Sosyal medyanın gündeminde Kocaelispor vardı
Kocaelispor’un ilk yarının son maçında Adanaspor karşısında elde ettiği 2-0’lık yenilgi camianın tadını yine kaçırdı. Yeşil siyahlıların sezon başınd...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.