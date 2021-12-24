Sosyal medyanın gündeminde Kocaelispor vardı

Kocaelispor’un ilk yarının son maçında Adanaspor karşısında elde ettiği 2-0’lık yenilgi camianın tadını yine kaçırdı. Yeşil siyahlıların sezon başından bu güne kadar oynadığı futbolun yetersizliği ve eksiklerin yerlerinin doldurulmaması puan kayıplarını da beraberinde getirdi. Adanaspor yenilgisinin ardından sosyal medyada da Kocaelispor yazılan kulüpler arasında yer aldı. Twitter’de trend başlıklardan birisi olan yeşil siyahlıların genel durumu masaya yatırıldı.