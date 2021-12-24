Ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs Kocaeli’nde yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından TEM Otoyolu Kocaeli geçişi üzerinde yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü E.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.