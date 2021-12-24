Reklamı Kapat
24 Ara 2021 - 22:47- Asayiş G: 24 Ara 2021 - 22:48

Ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs Kocaeli’nde yakalandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir araç içerisinde ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken araç sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs Kocaeli’nde yakalandı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından TEM Otoyolu Kocaeli geçişi üzerinde yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta, ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü E.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Ara 2021 - 22:47 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.578.021 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı mask
Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı!
İki binanın çatısı alev alev yandı mask
İki binanın çatısı alev alev yandı
Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş mask
Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş
Rap şarkıcısı İzmit'te ölümden döndü! mask
Rap şarkıcısı İzmit'te ölümden döndü!
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı mask
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL