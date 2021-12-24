Reklamı Kapat
24 Ara 2021 - 22:50- Asayiş G: 24 Ara 2021 - 22:51

Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta 520 kilogram etil alkol ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yılbaşı öncesi yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde denetim gerçekleşti. Gerçekleşen denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, kolilere koyulan 104 bidonda toplam 520 kilogram etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri, araçta bulunan 3 kişi hakkında işlem başlattı.

24 Ara 2021 - 22:50 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.578.021 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kereste fabrikası alev alev yandı! mask
Kereste fabrikası alev alev yandı!
Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı mask
Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı! mask
Koronavirüs Kocaeli'de dört can daha aldı!
İki binanın çatısı alev alev yandı mask
İki binanın çatısı alev alev yandı
Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş mask
Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş
Rap şarkıcısı İzmit'te ölümden döndü! mask
Rap şarkıcısı İzmit'te ölümden döndü!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL