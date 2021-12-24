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24 Ara 2021 - 22:53- Gündem G: 24 Ara 2021 - 22:54

Son 24 saatte koronavirüsten 133 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 133 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 910 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Son 24 saatte koronavirüsten 133 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 18 bin 910 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 oldu. Bir günde toplam 356 bin 106 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 351 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,75 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 994 bin 715’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz” dedi.

# sağlık

24 Ara 2021 - 22:53 İHA Ankara- Gündem

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