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25 Ara 2021 - 19:00- Spor G: 25 Ara 2021 - 19:01

Ozegovic bombası

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Ozegovic bombası mask

Kocaelispor’un devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerin başında Adanaspor ile yollarını ayıran golcü futbolcu Ozegovic geliyor. Yeşil siyahlıları futbolcunun maliyeti düşündürüyor

38 RESMİ MAÇ 19 GOL

Devre arası transfer sürecinde resmi olarak Menemenspor’dan kanat forvet Rasheed Akanbi’yi renklerine bağlayan 1.Lig ekibi Kocaelispor’da, iyi bir santrfor gündemin ilk sırasında yer alıyor. Adanaspor ile yollarını ayıran Bosna Hersekli futbolcu Ognjen Ozegovic ile temasa geçildi. Eylül 2000’de Almanya’nın Darmstat takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu 38 resmi maçta 19 gol attı, 2 de asiste imza attı.

400 BİN EURO İSTİYOR

Rakip savunmalara yaptığı baskı ile oldukça yoran, maç boyunca arayan ve oyunun içinde kalan futbolcunun yüksek maliyeti yeşil siyahlıları düşündürüyor. Birçok takımın peşinde olduğu Boşnak futbolcu Adanaspor’da 160 bin Euro yıllık ücrete oynuyordu. Futbolcunun istediği rakam ise yıllık tam 400 bin Euro. Kocaelispor tarafının Ozegovic’e önerdiği rakamın 250-300 bin Euro bandında olduğu öğrenildi.
# Kocaelispor

25 Ara 2021 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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