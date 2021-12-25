Ozegovic bombası

Kocaelispor’un devre arasında kadrosuna katmak istediği isimlerin başında Adanaspor ile yollarını ayıran golcü futbolcu Ozegovic geliyor. Yeşil siyahlıları futbolcunun maliyeti düşündürüyor
38 RESMİ MAÇ 19 GOL
Devre arası transfer sürecinde resmi olarak Menemenspor’dan kanat forvet Rasheed Akanbi’yi renklerine bağlayan 1.Lig ekibi Kocaelispor’da, iyi bir santrfor gündemin ilk sırasında yer alıyor. Adanaspor ile yollarını ayıran Bosna Hersekli futbolcu Ognjen Ozegovic ile temasa geçildi. Eylül 2000’de Almanya’nın Darmstat takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu 38 resmi maçta 19 gol attı, 2 de asiste imza attı.
400 BİN EURO İSTİYOR
Rakip savunmalara yaptığı baskı ile oldukça yoran, maç boyunca arayan ve oyunun içinde kalan futbolcunun yüksek maliyeti yeşil siyahlıları düşündürüyor. Birçok takımın peşinde olduğu Boşnak futbolcu Adanaspor’da 160 bin Euro yıllık ücrete oynuyordu. Futbolcunun istediği rakam ise yıllık tam 400 bin Euro. Kocaelispor tarafının Ozegovic’e önerdiği rakamın 250-300 bin Euro bandında olduğu öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.