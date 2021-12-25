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25 Ara 2021 - 14:12- Siyaset G: 25 Ara 2021 - 14:14

MHP’li Okur’dan Gümüşhanelilere ziyaret

MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nı ziyaret etti

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
MHP’li Okur’dan Gümüşhanelilere ziyaret mask

MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirdi.  Kuruçeşme’de bulunan vakıf binasında gerçekleşen ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Okur; “Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nın da güzel işler çıkardıklarına şahit oluyoruz. Vakıf, birçok etkinliğin yanı sıra öğrencilere burs sağlamaya devam ediyor. Sadece Gümüşhaneli hemşerilere değil de diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere de yardımcı olduklarını biliyorum. Vakıf Başkanı Köksal Bey’in nezdinde tüm yönetim kuruluna başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN HER ZAMAN YANINDA”

Nazik ziyaretleri için Okur’a teşekkür eden Vakıf Başkanı Köksal Kara; “Milliyetçi Hareket Partisi’nin İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur’un kentte güzel işlere vesile olacağına inanıyorum. Kendisi her fırsatta vatandaşın dertlerini, sıkıntılarını dinliyor ve gerekli yerlere iletiyor. İzmit’te hangi görüşte olursa olsun, her kesimden vatandaşa bire bir ulaşıp derdine ortak olmaya çalışıyor. Ben de nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

25 Ara 2021 - 14:12 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Erşan Kuneri - eyvallah gümüşhaneliler adamdır vatanseverdir devletine baglı misafirperver dir selam olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 14:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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