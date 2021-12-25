MHP’li Okur’dan Gümüşhanelilere ziyaret

MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Kuruçeşme’de bulunan vakıf binasında gerçekleşen ziyarette, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Okur; “Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nın da güzel işler çıkardıklarına şahit oluyoruz. Vakıf, birçok etkinliğin yanı sıra öğrencilere burs sağlamaya devam ediyor. Sadece Gümüşhaneli hemşerilere değil de diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere de yardımcı olduklarını biliyorum. Vakıf Başkanı Köksal Bey’in nezdinde tüm yönetim kuruluna başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞIN HER ZAMAN YANINDA”

Nazik ziyaretleri için Okur’a teşekkür eden Vakıf Başkanı Köksal Kara; “Milliyetçi Hareket Partisi’nin İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur’un kentte güzel işlere vesile olacağına inanıyorum. Kendisi her fırsatta vatandaşın dertlerini, sıkıntılarını dinliyor ve gerekli yerlere iletiyor. İzmit’te hangi görüşte olursa olsun, her kesimden vatandaşa bire bir ulaşıp derdine ortak olmaya çalışıyor. Ben de nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.