Yörük'ten AK Gençlere övgü dolu sözler

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi, Marmara Bölge Koordinatörü Osman Ertuğrul Yörük, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve yönetimini ziyaret etti. AKP'nin 20 yıllık siyasi hayatında Kocaeli Gençliği'nin sembol olduğunu vurgulayan Yörük, "Slogan atan değil, 'Kocaeli Her Zamanki Yerinde' mesajı ile sloganı olan bir gençlikle buluştuk. Kocaeli gençlik kollarımız tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“AK GENÇLİK YETİŞTİRİR”

Açıklamalarını sürdüren Yörük, “Her birinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kocaeli bugüne kadar bekleneni vermiştir. Her zaman bilindiği üzere sınır tanımayan bir gençlik yapısı bulunuyor. Baki Başkan öncülüğünde kurulan MutfAK ekipleri hem nitelik hem de nicelik bakımından katkı sunuyor. Yetenekleri keşfedilen ve yetişen gençlerimiz AK Parti ile Türkiye siyasetine yıllarca kesintisiz hizmet yapacak. AK Gençlik yetiştirir" dedi.