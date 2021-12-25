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25 Ara 2021 - 14:14- Siyaset G: 25 Ara 2021 - 14:15

Acurman: AKP’lilerin verdiği söz lafta kaldı

Yeniköy semtinde yer alan ve dört aile hekiminin birlikte kullandığı ASM’yi ziyaret eden CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, “AKP vekilleri tarafından verilen sözler yine lafta kaldı” dedi
Acurman: AKP’lilerin verdiği söz lafta kaldı mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, meclis üyesi Emine Özkar ve ilçe yöneticileri, Yeniköy Aile Sağlık Merkezi’nin önünde muayene sırası bekleyen vatandaşları dinledi. ASM önünden kısa bir açıklama yapan Acurman, “Dondurucu soğuklarda numaratörden aldıkları sırayı bekleyen komşularımız şifa bulmak için geldikleri merkezden soğuğun etkisi ile hasta olarak ayrılmaktadırlar. Uzun süredir Yeniköy ve çevre mahallelerdeki komşularımızın şikayetçi olduğu, günde 300’e aşkın kişiyi ağırlayan ASM için geçtiğimiz mart ayında mahalle muhtarlarına, AKP vekilleri tarafından verilen sözler yine lafta kaldı” ifadelerini kullanıldı.

“İKTİDARIMIZA KADAR BIRAKMAYIN”

Açıklamayı sürdüren Acurman, “İlçemize bir kamu hastanesini layık görmeyen iktidar partisi semtte yaşayan komşularımıza layık bir ASM inşa etmekten de imtina ediyor. Komşularımız daha ne kadar bir süre dondurucu soğuklarda, bahçede sıra beklemek zorunda bırakılacak, bu ilçede sağlık hizmeti ne zaman hak ettiğimiz şekilde sunulacak? İktidar partisi vekillerini verdikleri sözleri tutarak Yeniköy semtimize komşularımıza yakışır bir aile sağlık merkezi inşa etmek için ellerini taşın altına koymaya çağırıyoruz. Şüpheniz olmasın ki biz göreve gelince bu sorun derhal çözülür ancak günün iktidarına tavsiyemiz şudur, bu hizmeti bizim iktidarımıza kadar bırakmayın” dedi.
# Başiskele, chp, sağlık

25 Ara 2021 - 14:14 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Derinceli Vurucu - sizin zamanınızda s.s.k ya genel müdür olarak k.k mi olacak

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 15:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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