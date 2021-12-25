Acurman: AKP’lilerin verdiği söz lafta kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, meclis üyesi Emine Özkar ve ilçe yöneticileri, Yeniköy Aile Sağlık Merkezi’nin önünde muayene sırası bekleyen vatandaşları dinledi. ASM önünden kısa bir açıklama yapan Acurman, “Dondurucu soğuklarda numaratörden aldıkları sırayı bekleyen komşularımız şifa bulmak için geldikleri merkezden soğuğun etkisi ile hasta olarak ayrılmaktadırlar. Uzun süredir Yeniköy ve çevre mahallelerdeki komşularımızın şikayetçi olduğu, günde 300’e aşkın kişiyi ağırlayan ASM için geçtiğimiz mart ayında mahalle muhtarlarına, AKP vekilleri tarafından verilen sözler yine lafta kaldı” ifadelerini kullanıldı.

“İKTİDARIMIZA KADAR BIRAKMAYIN”

Açıklamayı sürdüren Acurman, “İlçemize bir kamu hastanesini layık görmeyen iktidar partisi semtte yaşayan komşularımıza layık bir ASM inşa etmekten de imtina ediyor. Komşularımız daha ne kadar bir süre dondurucu soğuklarda, bahçede sıra beklemek zorunda bırakılacak, bu ilçede sağlık hizmeti ne zaman hak ettiğimiz şekilde sunulacak? İktidar partisi vekillerini verdikleri sözleri tutarak Yeniköy semtimize komşularımıza yakışır bir aile sağlık merkezi inşa etmek için ellerini taşın altına koymaya çağırıyoruz. Şüpheniz olmasın ki biz göreve gelince bu sorun derhal çözülür ancak günün iktidarına tavsiyemiz şudur, bu hizmeti bizim iktidarımıza kadar bırakmayın” dedi.