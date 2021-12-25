Filiz, yeni mahalle başkanlarına belge takdim etti

İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz yeni yılın son toplantısını ilçe yöneticileri, yeni göreve gelen mahalle başkanları ve İYİ Partili kadınlarla birlikte önceki akşam ilçe binasında gerçekleştirdi. Başkan Filiz, Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız ile birlikte toplantının ardından göreve yeni getirilen mahalle başkanlarına belgelerini takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

“EKSİKLİKLERİMİZİ TARTIŞTIK”

İYİ Parti’nin iktidara yürüdüğünü ve yeni yılda çalışmalarını daha da artırarak devam edeceklerini kaydeden Filiz, “İlçe teşkilatımızda görev alan teşkilat üyelerimizle bir araya geldik. 2021 yılının değerlendirmelerini yaptık. 2022 yılında, bu yıl yaptığımız çalışmalarımızın üstüne koyarak partimizi iktidara taşıyacak çalışmalarımızı İzmitli hemşerilerimize aktaracağız. Eksiklerimizi tartıştık, öncelikle bunları tamamlayarak yolumuza daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizimle birlikte sahada aktif çalışacağına yürekten inandığımız Akpınar Mahallemize Fevzi Tekin, Cedit Mahallemize Sebati Çakım’a yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.