Emeklilere yönelik zam teklifinin en makul ücrette talep edildiğini ve bu teklifin ilk CHP'den geldiği için reddedildiğine işaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, “Yılbaşı’na girmemize son bir hafta var ve hâlâ emekliye yapılacak olan zamla ilgili bir hareketlilik yok. TBMM kulislerinde de iktidar cephesi bu konuya ilişkin herhangi bir söylemde bulunmuyor. Onlar bulunmasa da biz kendi aramızda konuşup, emekliye hakkı olan zammın yapılmasını istedik. Bu neticede de Niğde milletvekilimiz kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan teklifte ki ücret çok uygundu fakat her zaman olduğu gibi AKP ile MHP bir olup, kanun teklifini reddettiler. Biz bu reddedilişin sırf muhalefet olduğumuz için yapıldığı kanaatindeyiz. Bu yapılan eşitsizliktir. Meclis sadece onların değildir. O mecliste biz de varız, söz sahibiyiz. Biz bu konuda gereken neyse yapacağız. Gerekirse bir daha teklif sunacağız ama emeklinin yüzünü güldüreceğiz” şeklinde konuştu.
25 Ara 2021 - 14:15- Siyaset Güncelleme: 25 Ara 2021 - 14:16
Soyluçiçek: Bu yapılan eşitsizliktir
Emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin AKP+MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesini değerlendiren CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, “her zaman olduğu gibi AKP ile MHP bir olup, kanun teklifini reddettiler, bu yapılan eşitsizliktir” dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.