Soyluçiçek: Bu yapılan eşitsizliktir

Emeklilere yönelik zam teklifinin en makul ücrette talep edildiğini ve bu teklifin ilk CHP'den geldiği için reddedildiğine işaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, “Yılbaşı’na girmemize son bir hafta var ve hâlâ emekliye yapılacak olan zamla ilgili bir hareketlilik yok. TBMM kulislerinde de iktidar cephesi bu konuya ilişkin herhangi bir söylemde bulunmuyor. Onlar bulunmasa da biz kendi aramızda konuşup, emekliye hakkı olan zammın yapılmasını istedik. Bu neticede de Niğde milletvekilimiz kanun teklifi hazırladı. Hazırlanan teklifte ki ücret çok uygundu fakat her zaman olduğu gibi AKP ile MHP bir olup, kanun teklifini reddettiler. Biz bu reddedilişin sırf muhalefet olduğumuz için yapıldığı kanaatindeyiz. Bu yapılan eşitsizliktir. Meclis sadece onların değildir. O mecliste biz de varız, söz sahibiyiz. Biz bu konuda gereken neyse yapacağız. Gerekirse bir daha teklif sunacağız ama emeklinin yüzünü güldüreceğiz” şeklinde konuştu.