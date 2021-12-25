Hürriyet’ten, Erinç Sağkan’a hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Genel Kurulu’nda delegelerin çoğunluk oylarıyla başkan seçilen Av. Erinç Sağkan ve yönetimini ziyaret etti. Meslektaşına yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Hürriyet, tüm yönetime üstlendikleri görevde başarılar diledi.

“UMUT OLDUNUZ”

Ülkemizin adalet sisteminde avukatların hak ettikleri konuma gelmesi açısından umut olduklarını ifade eden Başkan Hürriyet, kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Sağkan, meslektaşı Başkan Hürriyet’e ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti