Hürriyet’ten, Erinç Sağkan’a hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Genel Kurulu’nda delegelerin çoğunluk oylarıyla başkan seçilen Av. Erinç Sağkan ve yönetimini ziyaret etti. Meslektaşına yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Hürriyet, tüm yönetime üstlendikleri görevde başarılar diledi.
“UMUT OLDUNUZ”
Ülkemizin adalet sisteminde avukatların hak ettikleri konuma gelmesi açısından umut olduklarını ifade eden Başkan Hürriyet, kurumlar arası diyalog ve işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Sağkan, meslektaşı Başkan Hürriyet’e ziyaretlerinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erşan Kuneri - tabii sizin mahalleden ya bide gezi olaylarında parmagı varsa ohh ne ala mualla metin feyzioglu artık sizden degil dimi tabii
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.