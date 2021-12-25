Kartepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve İstanbul’a 1,5 saatlik uzaklıkta bulunan Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasıyla bölgeye gelen tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, şişme botlarla kayarak zirvenin keyfini çıkardı. İstanbul’dan Kartepe’ye günübirlik gezmeye geldiklerini söyleyen Tuğçe Coşkun, “Kartepe’ye ilk defa geldim. İstanbul’da kar yok. Burada kar manzarasının keyfini çıkarıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızla şişme botlarla pistlerden kayarak eğleniyoruz” dedi.
KIŞ LASTİĞİ OLMAYANA GEÇİŞ YOK
Öte yandan jandarma ekipleri, Kartepe Kayak Merkezi yolunun girişinde bulunan Maşukiye'de kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçların sürücülerine, zirveye çıkmaları için izin vermedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.