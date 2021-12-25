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25 Ara 2021 - 14:51- Gündem G: 25 Ara 2021 - 14:53

Kartepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Jandarma ekipleri, kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçların sürücülerine, zirveye çıkmaları için izin vermedi.
Kartepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu mask
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Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve İstanbul’a 1,5 saatlik uzaklıkta bulunan  Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasıyla bölgeye gelen tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, şişme botlarla kayarak zirvenin keyfini çıkardı.  İstanbul’dan Kartepe’ye günübirlik gezmeye geldiklerini söyleyen Tuğçe Coşkun, “Kartepe’ye ilk defa geldim. İstanbul’da kar yok. Burada kar manzarasının keyfini çıkarıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızla şişme botlarla pistlerden kayarak eğleniyoruz” dedi.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYANA GEÇİŞ YOK

Öte yandan jandarma ekipleri, Kartepe Kayak Merkezi yolunun girişinde bulunan Maşukiye'de kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçların sürücülerine, zirveye çıkmaları için izin vermedi.

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25 Ara 2021 - 14:51 - Gündem

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