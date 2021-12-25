Körfezli öğrenciler için en keyifli dönüşüm

Körfezli Çelik Sanayi Ortaokulu öğrencileri, ‘Dönüşüm Seninle Projesi’ kapsamında ‘Dönüşüm bizimle başlar’ diyerek bir proje üretti. Körfez Belediyesi’nin de desteklediği proje kapsamında hem projenin tanıtımı hem de geri dönüşüm sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Şendoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve Okul Müdürü İbrahim Yıldız da katıldı.

YERİNDE AYRIŞTIRILIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da hibe desteğinde bulunduğu proje kapsamında çocuklar evlerinden getirdikleri geri dönüşüm atıklarını yine başında çocukların bulunduğu geri dönüşüm merkezine getiriyor. Buraya getirilen kağıt, plastik ve metal vb. ayrıştırılan atıklar tartılıyor ve öğrencilerin turnike giriş kartlarına harçlık boyutundaki miktarla ekleniyor.

HARÇLIKLARINA KATKI SAĞLIYOR

Proje Koordinatörü Önder Sevim, “Çocuklarımıza hem çevre bilincini aşılıyoruz hem de geri dönüşümdeki ayrıştırmanın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Elde ettikleri gelir zengin edecek bir gelir değil, sadece günlük harçlıklarına katkı sağlıyor” dedi. Proje kapsamında Başkan Yardımcısı Faruk Denli’ye de Körfez Belediyesi’nin katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

SERGİ DE AÇILDI

Tanıtım sonrasında geri dönüşüm atıklarından oluşturulan serginin de açılışı gerçekleştirildi. Başkan Vekili Faruk Denli, tek tek stantları gezerken, öğrencilerle de sohbet etti. Körfez Belediyesi tarafından ayrıca okul içerisinde pet şişeler için ‘atık basket potası’ da koyuldu ve çocuklar boş pet şişeleri basket oynama keyfiyle kutunun içine attı.