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25 Ara 2021 - 14:59- Kültür-Sanat G: 25 Ara 2021 - 15:00

Bağımsız Fotoğrafçılar, Fotoğrafçı Kaya’yı dinledi

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, cuma akşamı düzenlediği etkinlikte, misafir Fotoğrafçı Özlem Kaya'nın "Düş Bahçesi" adlı sunumunu izledi
Bağımsız Fotoğrafçılar, Fotoğrafçı Kaya’yı dinledi mask
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Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği tarafından geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen etkinlikte konuk Fotoğrafçı Özlem Kaya, “Düş Bahçesi” adlı sunum gerçekleştirdi. Kalabalık bir izleyici grubu tarafından izlenen gösteri, oldukça beğenildi. Değişik bir teknikle hazırlanmış olan gösteri; müziği ile, fotoğrafların ekranda kalış süreleri ile, adeta örnek bir sunum niteliğindeydi. Merak edilen teknikle ilgili açıklamalar yapan Özlem Kaya, bu tekniği kullanabilmek için photoshop bilgisi olması gerektiğini, sabırlı olunması ve fotoğrafların kendi içinde uyumlu olması gerektiğini anlattı. Sunumu izlemeye gelenlere teşekkür ederek sorulan sorulara cevaplar verdi. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, Fotoğrafçı Özlem Kaya'ya yaptığı sunum için teşekkür etti.

25 Ara 2021 - 14:59 - Kültür-Sanat

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