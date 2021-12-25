Bağımsız Fotoğrafçılar, Fotoğrafçı Kaya’yı dinledi

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği tarafından geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen etkinlikte konuk Fotoğrafçı Özlem Kaya, “Düş Bahçesi” adlı sunum gerçekleştirdi. Kalabalık bir izleyici grubu tarafından izlenen gösteri, oldukça beğenildi. Değişik bir teknikle hazırlanmış olan gösteri; müziği ile, fotoğrafların ekranda kalış süreleri ile, adeta örnek bir sunum niteliğindeydi. Merak edilen teknikle ilgili açıklamalar yapan Özlem Kaya, bu tekniği kullanabilmek için photoshop bilgisi olması gerektiğini, sabırlı olunması ve fotoğrafların kendi içinde uyumlu olması gerektiğini anlattı. Sunumu izlemeye gelenlere teşekkür ederek sorulan sorulara cevaplar verdi. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, Fotoğrafçı Özlem Kaya'ya yaptığı sunum için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.