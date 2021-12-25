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25 Ara 2021 - 15:04- Gündem G: 25 Ara 2021 - 15:07

İzmit Belediyesinden Bayraktar Cemevi’ne sundurma

İzmit Belediyesi, Alevi vatandaşların rahatça ibadet edebilmeleri için Bayraktar Mahallesi Cemevi’nin avlusunda başlattığı sundurma çalışmalarını tamamladı
İzmit Belediyesinden Bayraktar Cemevi’ne sundurma mask

İzmit Belediyesi, Alevi vatandaşların sorun yaşamadan ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri ve rahatça bir araya gelebilmeleri için Bayraktar Mahallesi Cemevi’nin avlusunda vatandaşların talebi üzerinde sundurma çalışması başlattı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla özellikle yağışlı havalarda ve aşırı sıcaklarda vatandaşlar olumsuz durumlardan korunurken sosyal mesafeyi de koruyabilecekler. 

GÜVENLİ VE KONFORLU

Kısa süre önce vatandaşların talebiyle başlayan sundurma yapım çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta avlunun 2 bin metrekarelik alanına küp beton atarak zemin düzenlemesi yaptı. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından 200 metrekarelik alana 4 buçuk metre yüksekliğinde 3 bin kilogram malzeme kullanılarak yapılan sundurma çalışması da tamamlandı. Çalışmalarla alan vatandaşlar için çok daha güvenli ve konforlu hale geldi. 
# İzmit belediyesi

25 Ara 2021 - 15:04 - Gündem

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