İzmit Belediyesinden Bayraktar Cemevi’ne sundurma

İzmit Belediyesi, Alevi vatandaşların sorun yaşamadan ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri ve rahatça bir araya gelebilmeleri için Bayraktar Mahallesi Cemevi’nin avlusunda vatandaşların talebi üzerinde sundurma çalışması başlattı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla özellikle yağışlı havalarda ve aşırı sıcaklarda vatandaşlar olumsuz durumlardan korunurken sosyal mesafeyi de koruyabilecekler.
GÜVENLİ VE KONFORLU
Kısa süre önce vatandaşların talebiyle başlayan sundurma yapım çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta avlunun 2 bin metrekarelik alanına küp beton atarak zemin düzenlemesi yaptı. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından 200 metrekarelik alana 4 buçuk metre yüksekliğinde 3 bin kilogram malzeme kullanılarak yapılan sundurma çalışması da tamamlandı. Çalışmalarla alan vatandaşlar için çok daha güvenli ve konforlu hale geldi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.