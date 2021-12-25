Çınar Kadın Kooperatifi belediyelere örnek oluyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’ in girişimleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, kadın istihdamını desteklerken ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesine olanak sağlamayı sürdürüyor. İzmit Belediyesi öncülüğünde kentin birçok yerinde ürünlerini vatandaşlarla buluşturan üretici kadınlar, Ataşehir Belediyesinden misafirlerini ağırladı.

ÇALIŞMALAR İNCELENDİ

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Proje Koordinatörü Naz Alçı ve Psikolog Yüksel Gürsoy, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve Dikimevi Atölyesi’ni ziyaret etti. Çalışmaları yerinde incelen heyet, kooperatif kurulumu, yönetimi ve kadınların nasıl teşvik edileceği konusunda üretici kadınlarla fikir alışverişinde bulundu. Kendileriyle bilgi paylaşımda bulunan üretici kadınlara teşekkür eden heyet kooperatiften memnuniyetle ayrıldı.