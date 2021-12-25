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25 Ara 2021 - 15:26- Gündem G: 25 Ara 2021 - 16:22

Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı
Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı mask
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Bahri Aksoy

İzmit Serdar Mahallesi Duman Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Bahri Aksoy (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Bahri Aksoy’un cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Hatice Çakıroğlu

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli merhum Salih Zeki Çakıroğlu’nun eşi Hatice Çakıroğlu (86) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hatice Çakıroğlu’nun cenazesi Aksığın Camiinden alınarak Aksığın Mezarlığında toprağa verildi.
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25 Ara 2021 - 15:26 - Gündem

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