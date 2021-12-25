Kocaeli Müzesi’nde “Bizim Yunus” konuşuldu

Yunus Emre'nin vefatının 700’nücü yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de Yunus Emre'nin hem beşeriyete ortak bir değer olarak takdim edilmesi, hem de ülkemizde bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının "Bizim Yunus" olarak kutlaması kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Bizim Yunus" konulu konferans gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gencay Zavotçu’nun konuşmacı olduğu programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Muhammer Dereli Fen Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

“BİZE BİZİM DİLİMİZDEN HİTAP ETTİ”

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Prof. Dr. Gencay Zavotçu, “Yunus Emre’nin ne kadar insancıl, kardeşçe ve barışçıl bir kişiliğe sahip ve halkın da kendisine yakın olduğu bildirmektedir. Çünkü Yunus Emre bizimdir. Çünkü Yunus Emre bize bizim dilimizle hitap etmiştir. Halka halkın diliyle hitap etmiştir ve halkı eğitmeye ve bir şeyler öğretmeye gayret etmiştir” dedi.