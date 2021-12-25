İki ilçenin halk kütüphanesi ihalesi iptal!

Kocaeli’de ihalelerin ya teklif gelmemesi ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildiğini gazetemiz duyurmuştu. Dövizdeki artış nedeniyle firmalar yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verirken dövizde yaşanan sert düşüş henüz bu durumu değiştirmedi. Kartepe’ye yapılması planlanan halk kütüphanesi ve Körfez Sarnıçhan Halk Kütüphanesi yapımı yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildi. İlçe belediyelerinin yeniden ihaleye çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.