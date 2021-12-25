İki ilçenin halk kütüphanesi ihalesi iptal!

Kocaeli’de ihalelerin ya teklif gelmemesi ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildiğini gazetemiz duyurmuştu. Dövizdeki artış nedeniyle firmalar yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verirken dövizde yaşanan sert düşüş henüz bu durumu değiştirmedi. Kartepe’ye yapılması planlanan halk kütüphanesi ve Körfez Sarnıçhan Halk Kütüphanesi yapımı yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildi. İlçe belediyelerinin yeniden ihaleye çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.