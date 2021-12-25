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25 Ara 2021 - 15:54- Gündem G: 25 Ara 2021 - 15:56

İki ilçenin halk kütüphanesi ihalesi iptal!

Körfez ve Kartepe’ye yapılacak olan kütüphanelerde ihaleler gerçekleştirilirken yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi sonucu ihaleler iptal edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İki ilçenin halk kütüphanesi ihalesi iptal! mask

Kocaeli’de ihalelerin ya teklif gelmemesi ya da yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildiğini gazetemiz duyurmuştu. Dövizdeki artış nedeniyle firmalar yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verirken dövizde yaşanan sert düşüş henüz bu durumu değiştirmedi. Kartepe’ye yapılması planlanan halk kütüphanesi ve Körfez Sarnıçhan Halk Kütüphanesi yapımı yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklif verilmesi nedeniyle iptal edildi. İlçe belediyelerinin yeniden ihaleye çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

 

 
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25 Ara 2021 - 15:54 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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