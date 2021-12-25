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25 Ara 2021 - 20:45- Gündem

Green Park’ta 2022’ye girmenin bedeli 3 asgari ücretin üzerinde

Asgari ücretli her gün değişen market fiyatları yüzünden, mercimeğin ne kadar zamlanacağını düşünürken Kartepe’de bulunan TheGreen Park’ta iki gecelik yılbaşı tatili 3 asgari ücreti geçiyor
Green Park’ta 2022’ye girmenin bedeli 3 asgari ücretin üzerinde mask
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Kartepe’de bulunan TheGreen Park’ta yılbaşı balosu için hazırlıklarını tamamladı. Tamamlanan hazırlıklardan sonra ise baloya katılmanın bedeli ise dudak uçuklatıyor. Otel bünyesinde organize edilen Merve Özbey ve Erdem Kınay’ın konserlerinin de olacağı baloya katılmak için otelde iki gece konaklamanız gerekiyor ve iki kişinin iki gecelik tatili için en az 8 bin 998 ile 14 bin TL arasında bir ödeme yapmanız gerekiyor.

ÜÇ FARKLI FİYAT POLİTİKASI

TheGreen Park’ta yılbaşı programına katılmak için 31 Aralık gecesi otele giriş ve 2 Ocak sabahı da otelden çıkış yapmalısınız. 2 gece yılbaşı konaklaması için üç farklı fiyat uygulanıyor. İki kişi standart bir odada kalırsa 8 Bin 998 TL, lüks odada kalacaksanız 10 bin 998 TL, apart odada kalacaksanız da 14 bin TL ödeme yapmanız gerekiyor. Yılbaşı galasına katılım konaklama ücretine dahil olan bu fiyatlar anlık artışta gösterebiliyor. Bu otelde yılbaşı programına katılabilmeniz için yılbaşı döneminde minimum 2 gece konaklama şartı bulunuyor.

Gala yemeği esnasında limitsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecek servisi sunuluyor. Gala gecesi oturma düzeni, üç tane loca olacak şekilde, geri kalan kısmı ise bistro olarak belirtilmiş. Tatil sürecinde kayak yapmak isteyenler ise bu aktivite içinde ekstra ücret ödemek zorunda. Böyle bir yılbaşı tatili hayali olan asgari ücretli ise ya 14 Bin TL’yi ödeyerek iki gece tatil yapabilmesi için 3 aylık maaşından fazlasını ödemek zorunda ya da bankadan 15 bin TL kredi çekip 12 ay boyunca 1.359,54 TL taksitle toplamda 16.384,48 TL ödeme yapmak zorunda.

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25 Ara 2021 - 20:45 Kocaeli- Gündem

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