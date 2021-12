Özkul: Kasaplarda yaklaşık 5 TL’lik indirim yapıldı

Dövizin yükselişi nedeniyle ciddi miktarda zam gelen et ve kalemlerine, yaşanan sert düşüşün ardından vatandaşlarda indirim beklentisi oluştu. Kocaeli Kasaplar ve Celepler Esnaf Odası Başkanı Rasim Özkul yaklaşık 5 TL’lik indirim geldiğini ancak indirimin kalemlere henüz yansımadığını belirtti.

“HAFTAYA BİR ŞEYLER OLABİLİR”

Özkul yaptığı açıklamada, “Şu anda ufak bir indirim var. Kesimler 65’e çıkmıştı bugün itibariyle 61’e düştü. Tarifelerde de düşüş var. Yaklaşık 5 TL’lik indirimler yapıldı. Kıymanın kilosu 100 TL’ye satılırken 95’e düştü. Bu durum sadece bir kalemin inmesiyle olmuyor. Mesela bu hafta yem almaya gittim. Geçen hafta 280 liraya alırken bu hafta yine aynı ücret. Yem satıcısı da fabrika ucuzlatmayınca biz de bir şey yapamıyoruz diyor. Kalemlere henüz yansımadı. Haftaya bir şeyler olabilir. Kalemlerde indirim olursa biz de bu durumu fiyatlara yansıtacağız” dedi.

“KASAPLAR TARİFEYİ HİÇ ÇIKARTAMIYOR”

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir’in “Türkiye’de tüm lokantacılar çok zor durumda. Aldığımız her şeye zam geldi. Et, yağ, un, sebze bakliyat bunlar bizim olmazsa olmazımız. Yağı musluktan su nasıl akıyorsa öyle kullanıyoruz. Şu anda çoğu lokantamız eti kaldırdı ve boykot niteliğindedir" açıklamasıyla ilgili de konuşan Özkul, “Etsiz celep olmaz zaten. Tavuk, kırmızı eti geçti diyorlar. Her türlü sıkıntı var. Kocaeli’ye o kadar tavuk giriyor ki hat safhada. Lokantacılar her sene tarife çıkartıyordu, nasıl tarife çıkartacak? Bu gidişle çıkaramıyor. Kasaplar hiç çıkartamıyor. Türkiye’de tarife çıkartan bir Trabzonlu var. O da Trabzon’da hiç tavuk satılmadığını söylüyor” ifadelerine yer verdi.