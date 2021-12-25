Kocaeli'de kayıp ihbarı yapıldı, Bursa'da ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Aralık ayının 7’sinde Kocaeli Başiskele polis merkezine kayıp ihbarı yapılan akli dengesi yerinde olmayan Mert Seyhan’ın (23) cansız bedeni Bursa’da bulundu. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin arkasındaki yeşil alanda bulunan arıtma tesisinin çalışanları sokak köpeklerinin bir şeylerle uğraştığını görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yarısı köpekler tarafından parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin Mert Seyhan’a ait olduğunu tespit etti. Polis, talihsiz gencin yakınlarına haber verirken, olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.