Reklamı Kapat
25 Ara 2021 - 17:02- Asayiş G: 25 Ara 2021 - 17:06

Kocaeli'de kayıp ihbarı yapıldı, Bursa'da ölü bulundu!

Bursa’da terminal arkasındaki yeşil alanda yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek ceset bulundu.
Kocaeli'de kayıp ihbarı yapıldı, Bursa'da ölü bulundu! mask

Edinilen bilgiye göre, Aralık ayının 7’sinde Kocaeli  Başiskele polis merkezine kayıp ihbarı yapılan akli dengesi yerinde olmayan Mert Seyhan’ın (23) cansız bedeni Bursa’da bulundu. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin arkasındaki yeşil alanda bulunan arıtma tesisinin çalışanları sokak köpeklerinin bir şeylerle uğraştığını görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yarısı köpekler tarafından parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin Mert Seyhan’a ait olduğunu tespit etti. Polis, talihsiz gencin yakınlarına haber verirken, olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.
# Kocaeli, kocaeli son dakika, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli Gazete, kocaeli gazeteleri, kocaeli guncel haberler, son dakika haberleri, kocaeli haber, Kocaeli haberleri, kocaeli manset-haber, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, kocaeli manset, Gebze, Çayırova, Darıca, Başiskele, Körfez, İzmit, Gölcük, Kartepe, Dilovası, , kocaeli gündem, Sokak

25 Ara 2021 - 17:02 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.580.043 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı mask
Polisin durdurduğu araçtan 520 kilogram etil alkol çıktı
Ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs Kocaeli’nde yakalandı mask
Ülkeye kaçak yollarla giren 8 yabancı uyruklu şahıs Kocaeli’nde yakalandı
PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek mask
PKK’nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek
Kereste fabrikası alev alev yandı! mask
Kereste fabrikası alev alev yandı!
Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı mask
Belediye önünde 10 aracın lastiğini patlattı
Rize'den Kocaeli'ye gelen tır yoldan çıktı mask
Rize'den Kocaeli'ye gelen tır yoldan çıktı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL