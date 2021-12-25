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25 Ara 2021 - 22:34- Gündem G: 25 Ara 2021 - 22:40

İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Aralık 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti.
İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Aralık verilerine göre, 357 bin 536 test yapıldı. Son 24 saatte, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 109 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 145 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle” dedi.
# covid-19, sağlık

25 Ara 2021 - 22:34 - Gündem

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