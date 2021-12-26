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26 Ara 2021 - 11:30- Spor G: 26 Ara 2021 - 11:32

Filede bugün tek maç var
Filede bugün tek maç var mask

Kızlar voleybolda bugün tek maç var. 19.00’daki maçta Voleybol Küçük Kızlar Ligi’nde Uluğbey Orta Okulu Spor Kulübü A, Karamürsel Açı Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği ile bugün İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaşacak.

26 Ara 2021 - 11:30 - Spor

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