Kızlar voleybolda bugün tek maç var. 19.00’daki maçta Voleybol Küçük Kızlar Ligi’nde Uluğbey Orta Okulu Spor Kulübü A, Karamürsel Açı Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği ile bugün İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaşacak.
26 Ara 2021 - 11:30- Spor Güncelleme: 26 Ara 2021 - 11:32
Filede bugün tek maç var
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.