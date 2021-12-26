Aygün: Güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensupları ile birlikte ilçe esnaflarına ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler esnasında esnaflara bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Başkanlar Aygün ve Merdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ekonomi politikası ile ilgili esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Aygün, ayrıca Yenikent Mahallesi’nde Mahalle Muhtarı Erol Küçük ve Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak’ın da iştirak ettiği esnaf ziyaretlerinin ardından bölgede devam eden kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden düzenlemeler ile ilgili bilgi aldı.

“İÇTEN SOHBETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gerçekleşen ziyaretler esnasında teşkilat mensupları tarafından esnaflara ve vatandaşlara yeni ekonomi programını anlatan broşürler de takdim edildi. Her zaman esnafların yanında olduğunu ifade eden Başkan Aygün, “İlçe Başkanımız Koray Merdan ve teşkilatlarımızla birlikte kıymetli esnaflarımızı ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hükümetimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikalarını vatandaşlarımızla paylaştık. Ayrıca Yenikent Mahallemizde devam eden kaldırım çalışmalarımızı inceledik. Güçlü Türkiye için güven ve istikrar hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle bizlere gönüllerini açan vatandaşlarımıza, samimi ve içten sohbetleri için teşekkür ediyorum” dedi.