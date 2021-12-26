YRP Gebze, uzman isimleri bir araya getirdi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gebze İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği “Pandemi döneminde beden ve ruh sağlığımız” konulu panelde moderatörlüğünü Yaşar Birgül’ün yaptığı toplantıya Prof. Dr. Serhat Fındık ve YRP MKYK üyesi Uzm. Klinik Psikolog Mikdat Ertem katıldı. Salgın sürecini ‘Yanlışlıklar Komedyası’ olarak tarif eden Prof. Fındık, Dünya Sağlık Örgütü’nün başındaki kişinin bir hekim olmadığını ve bir biyolog olduğunu, PCR testiyle hastalık teşhisinin konulamayacağını ki zaten güvenilir bir test olmadığını, koronavirüsün bir laboratuvar virüsü olduğunu, aşıların ruhsatlı sıvılar olmadığını ve dayatılanların ancak aşı adayı olabileceğini anlattı.

“HEPİMİZ DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİNDEYİZ”

Çocukların süper taşıyıcı ilân edilmesiyle dede ve ninelerin evlat sevgisinden yoksun bırakılarak, diğer insanların da korkutularak hasta edildiğini ifade eden Fındık, herkese aynı tedavinin verilemeyeceğini, hastanın veya yakınlarının onayı alınmaksızın entübe işlemi uygulanamayacağını vurguladı. Açıklamasını sürdüren Fındık, “Bırakın aşıyı, hasta bana dokunmanızı istemiyorum dediği zaman hastaya dokunamam bile. Siz tedaviyi ve aşıyı tavsiye edersiniz, dayatamazsınız. İki taraf diye insanları ayırmak bana çok yanlış geliyor. Hepimiz dünyanın en güzel ülkesindeyiz. İsteyen olabilir, devletimiz imkânları sunuyor. İsteyen olabilir” şeklinde konuştu.

“MÜDAHALELER BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR”

Fındık’ın ardından söz alan Uzm. Klinik Psikolog Mikdat Ertem, “Ülkemizde uzun zamandır devam edegelen terör, ekonomik problemler, toplumsal yozlaşmaya sebep olan Lanzarote Sözleşmesi, Cedaw Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, 5.kol faaliyetleri ve nihayet pandemi halkımız ve toplumumuz üzerinde maddi manevi önemli oranda olumsuz yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Ekranlardan sürekli olarak verilen hastalık haberleri, dehşetli ölüm haberleri, cinayet ve gasp haberleri, aldatmalar, etik ve ahlâktan yoksun sabah programları, 3.cins farklı eğilimlerin gündeme getirildiği sözde eğlence ve yemek programları, medya ve sosyal medyada birçok oyun, dizi ve eğlence adı altında yapılan manipülasyonların tümü, insanımıza özellikle de gençliğimiz ve kadınımıza yönelik yürütülen sinsi ve sistematik kirli bir savaşın iz düşümleridir. Mevcut durum ve bu veriler asla tesadüfi olarak ortaya çıkan sonuçlar olmamıştır. Zira günümüzde savaşlar meydanlarda değil, zihinlerde ve bilâkis insan bedeninin içerisinde (Psikoterör ve Biyolojik Savaş) olarak kurgulanıp yönetilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde ortaya çıkan bu yıkıcı sonuçlara yönelik, terörle mücadeleye verilen önemden çok daha fazla önem verilmeli ve gereken önleyici müdahaleler ivedilikle bir an önce yapılmalıdır” dedi.