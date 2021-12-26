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26 Ara 2021 - 11:35- Gündem G: 26 Ara 2021 - 11:36

Yıldız: Kimseye caka satmadık

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası için adaylığını açıklayan Tuncay Yıldız, “Biz asla yatmadık. Kimseye caka satmadık. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir” dedi
Yıldız: Kimseye caka satmadık mask
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15 Ocak’ta gerçekleştirilecek Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongresi öncesinde heyecan artıyor. Oda Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Tuncay Yıldız, Belediye Kongre Sarayı’nda kendisini destekleyen esnaflarla bir araya geldi. Aday tanıtım açıklamasına çok sayıda esnaf, esnaf aileleri ve davetliler katılım sağladı.

“BİZ ASLA YATMADIK”

Programdan konuşma yapan Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Tuncay Yıldız, “Öncelikle bir kaç gün önce mevcut başkanın bir açıklamaları oldu. Kendisi benim hakkımda keyif yaptığımı, caka sattığımı ve yan gelip yattığımı söylemiş. Bakın arkadaşlar ben 12 yıldır Esnaf Odası’nda önemli görevler aldım, çalıştım, çabaladım ama asla keyif yapmadım. Pandemi sürecinde işyerim 17 ay kapalı kaldı. O zaman neredeydiniz? Şunu yeniden belirtmek istiyorum. Biz asla yatmadık. Kimseye caka satmadık. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Bu konuların hepsi 15 Ocak’ta konuşulacak” ifadelerini kullandı.

26 Ara 2021 - 11:35 - Gündem

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