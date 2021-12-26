Gölcüklü oyuncu Yusuf Atasoy fotoğraf sergisi açtı

Oynadığı reklam ve dizilerde büyük beğeni toplayan ve Gölcük’ü başarıyla temsil eden Yusuf Atasoy, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Yusuf Atasoy, RheinlandPFalz İlköğretim Okulu’nda şehit Mehmet Kamil anısına fotoğraf sergisi açtı. Sergi açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Ormancıoğlu ve Şevket Kaba, Şube Müdürü Abdülhalik Köse, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, okul müdürleri ve öğretmenler ile oyuncu İsmet Çık katılım sağladı.

DAVETLİLER SERGİYİ GEZDİ

Sergi açılışında konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Atasoy’u anlamlı ve örnek sergisi için kutlayarak “Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız’ dedi. Sergi açılış kurdelesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen ve Yusuf Atasoy kesti. Daha sonra şehidimiz Mehmet Kamil anısına sergilenen fotoğraflar davetliler tarafından gezildi.