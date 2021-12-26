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26 Ara 2021 - 11:36- Gündem G: 26 Ara 2021 - 11:38

Senai Demirci “Konumuz Aile” dedi

Başiskele Belediyesi, “Konumuz Aile” programları kapsamında sosyal sorumluluk anlayışıyla söyleşilerine devam ediyor
Senai Demirci “Konumuz Aile” dedi mask

Başiskele Belediyesi, geçtiğimiz akşam da şair, yazar ve televizyon programcısı Dr. Senai Demirci’yi ağırlayarak “Konumuz Aile” dedi. Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen söyleşide koronavirüs tedbirleri elden bırakılmadı.

“EVLENMEK BİR SEÇİMDİR”

Söyleşide konuşan Senai Demirci, “Seçilmişlik, seçileni seçene karşı sorumlu tutar. Bu bizim en temel gerçeğimiz. Evlilik ve aile söz konusu olduğunda da evlenmek seçilmek demektir. O halde ben, beni kocası olarak seçen kadına bu seçiminin sorumluluğunu ödemek zorundayım. Kendisini karım olarak seçtiğim kadın da bana bu seçilmişliğinin bedelini ödemek durumundadır. Seçilmişliğimizi hatırlayalım. Evlilik ve aile olmak seçilmiş olmak demektir” dedi.
# Başiskele, Kadın, koronavirüs

26 Ara 2021 - 11:36 - Gündem

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