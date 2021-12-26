SİME-SEN’de yeni başkan Ahmet Şahin

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kocaeli Şubesi Başkanı Sevindik Saral’ın Genel Başkan Yardımcısı seçilmesi nedeniyle Sendika’nın Kocaeli Şube Başkanlığı’nda değişim yaşandı. Sendika’nın sevilen ve başarılı ismi Ahmet Şahin, yeni başkan olarak seçildi. SİME-SEN Kocaeli Şubesi’ne 2013 yılından beri üye olan ve çeşitli sendikal faaliyetler içerisinde bulunan Şahin, ilk dönem işyeri temsilciliği, şube denetleme kurulu üyeliği, ikinci dönemde ise başkan yardımcılığı görevini yerine getirmişti.

“ALLAH BİZİ MAHCUP ETMESİN”

SİME-SEN Kocaeli Şubesi’ndeki yeni görevi hakkında konuşan Ahmet Şahin, “Bizler Sendika faaliyetlerimizi kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Sendika başkanlığı görevimizi en iyi şekilde yerine getirip, üyelerimizin bizden bekledikleri çalışmaları ortaya koyacağız. Üstlendiğimiz görevimizde Allah bizi mahcup etmesin” dedi.